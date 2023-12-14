"Ми робимо те, чого ви не бачите у ЗМІ": у Білому домі продовжують закликати Конгрес проголосувати на підтримку України

До кінця року залишається не так багато днів, щоб ухвалити допомогу

Адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом докладають чималих зусиль, щоби спонукати Конгрес дійти компромісу та ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, в тому числі з підтримкою України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Я не говоритиму про те, що ми робимо, про те, чого ви не бачите у ЗМІ, але наша команда продовжує дуже й дуже тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій, поки вони ведуть ці переговори. І ми подивимось, як це розвиватиметься»,- зазначив представник Білого дому.

Він наголосив, що адміністрація закликає законодавців ухвалити запит на додаткове фінансування потреб національної оборони, який містить у тому числі підтримку України й Ізраїлю.

«Ви бачили, що ми вчора оголосили про черговий пакет допомоги для України у сфері безпеки. До кінця року залишилося не так багато днів, тож не так вже й багато можливостей, щоби забезпечити оборонну допомогу Україні»,- додав Кірбі.

Президент Байден особисто продовжує спонукати законодавців діяти в цьому питанні. За його словами, адміністрація готова брати участь у «добросовісних переговорах» та йти на компроміси. Але, продовжив він, це повинні робити обидві сторони, щоби просуватися вперед.

«Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль», - резюмував представник Білого дому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

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