Пісторіус відповів, чи будуть розміщені іноземні війська в Україні

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час пресконференції за підсумками перемовин у Києві у вівторок, 14 січня, заявив, що не обговорював розміщення іноземних військ в Україні. Це питання має бути однією з тем переговорів між Україною, Росією та іншими країнами.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми не обговорювали це сьогодні, тому що зараз це не на часі. А якщо б про це і йшлося, то ми б не казали про це публічно, тому що це тема для перемовин між Україною, Росією та іншими країнами. Було б не дуже розумно говорити про наші позиції завчасно. Ми розглядаємо всі опції, але не кажемо про це", – пояснив німецький міністр оборони.

Нагадаємо, Зеленський та Пісторіус обговорили розбудову комплексного щита ППО для українських міст. Зокрема йшлося про необхідність нових систем ППО та фінансову підтримку.

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