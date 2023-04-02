"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін і Губарєв заявили про готовність захопити владу в РФ

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів".

Відповідне відео Гіркін опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Ми створюємо "Клуб розсерджених патріотів". Не побоюсь цього сказати, що ми наближаємося до військової поразки. Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою і армія, і політична система", – заявив терорист Стрєлков і додав, що "якщо трапиться якийсь капітулянтський прозахідний переворот", то він з однодумцями "повинні його перевернути".

Свєю чергою колаборант Павло Губарєв заявив, що їхній клуб "розсерджений" постійними поразками РФ на фронті, назвав російські еліти "елітами катастроф". Також він завуальовано розкритикував власника ПВК "Вагнер" Пригожина, заявивши, що виступає проти "політики кувалд" і позасудових страт.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2014 року Павло Губарєв проголосив себе "народним губернатором Донеччини". Проте вже згодом посварився зі своїми "новими господарями". Деякий час жив у Росії, проте згодом нібито повернувся до Донецька, де на нього було скоєно напад.

Раніше Ігор Гіркін попередив окупантів про сумну долю після поразки РФ.

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