"Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща": Зеленський привітав Туска з призначенням

Перебуваючи в Осло, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у соціальних мережах.

"Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща", - йдеться у повідомленні.

"Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі. Узгодили графік подальших контактів. Запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

Також новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

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