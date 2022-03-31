"Ми – серйозний гравець, з яким доведеться рахуватися всім": Єрмак заявив про аналіз кожної санкції

"Ми – серйозний гравець, з яким доведеться рахуватися всім": Єрмак заявив про аналіз кожної санкції

Він наголосив, що меседж України про закриття неба є досі актуальним.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якби були запроваджені жорсткі санкції проти Росії перед її вторгненням, можна було вплинути на події та хід історії.

Про це голова ОП сказав журналістам The New Yorker, Bild та Le Monde.

"Ми довели всім, що ми – серйозний гравець, з яким доведеться рахуватися всім. Нас не дуже чітко чули перед війною. Якби були введені жорсткі санкції проти РФ тоді, можна було вплинути на події та хід історії", – розповів Єрмак.

"Ми продовжуємо говорити про санкції і звернулися до мого доброго знайомого Майкла Макфола для їхнього аналізу. Ми аналізуємо кожну санкцію, як вона працює, де нас дурять, де навчилися країни обходити ці санкції", – повідомив керівник президентського офісу.

"Сьогодні йде війна, немає часу для лірики, коли вбивають наших людей. Санкції будуть працювати. Також наш меседж про закрите небо досі актуальний", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак закликав країни Заходу відповісти відмовою від російських нафти й газу на вимогу РФ сплачувати за енергоносії рублями.

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