Моравецький попередив про спроби РФ посварити Україну та Польщу

Моравецький наголосив, що Польща підтримує Україну від початку повномасштабної війни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна є справді братньою країною для України. Він додав, що Росія хоче розсварити наші держави.

Про це він сказав 5 березня під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, пише "Укрінформ".

Моравецький наголосив, що у Кремлі сподіваються, що Україна та Польща посваряться. Для цього РФ задіює інформаційних тролів і свої медіа, щоб поширювати фейки.

"Не можна дозволити їм нас розділити. Сьогодні українські військові виборюють українську та нашу свободу", - сказав голова польського уряду.

Прем'єр-міністр додав, що Польща – "це справжня братня країна для України", яка перша підтримала нашу державу у війні проти України.

Нагадаємо, Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Також прем'єр-міністр Моравецький і президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонного обладнання.

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