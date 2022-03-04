Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства – міністр енергетики про обстріл Запорізької АЕС

Йде бій уже на майданчику станції, поширюється пожежа.
Обстріл російськими військами Запорізької АЕС із тяжкого озброєння веде до масштабної техногенної катастрофи в історії людства, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Про це повідомляє Telegram-канал "Енергоатом".
"Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні жертви і трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ. З танків, градів та іншої важкої артилерії розстріляв енергоблоки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Йде бій уже на майданчику станції, поширюється пожежа", – цитує Галущенка пресслужба Енергоатому.
Він наголосив, що це війна на знищення людства та планети. "Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилює. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі", – сказав міністр.
Він нагадав, що вже кілька днів Україна намагається донести цю тезу до МАГАТЕ. "Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресору. Але їх поки що немає", – йдеться у повідомленні.
"Тому ми вимагаємо не лише професійної оцінки подій, що відбуваються, але й реального втручання, вживання найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн — володарів ядерної зброї", – заявив Галущенко.
"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - додав пізніше Галущенко у повідомленні у Facebook.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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