Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства – міністр енергетики про обстріл Запорізької АЕС

Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства – міністр енергетики про обстріл Запорізької АЕС

Йде бій уже на майданчику станції, поширюється пожежа.

Обстріл російськими військами Запорізької АЕС із тяжкого озброєння веде до масштабної техногенної катастрофи в історії людства, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це повідомляє Telegram-канал "Енергоатом".

"Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні жертви і трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ. З танків, градів та іншої важкої артилерії розстріляв енергоблоки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Йде бій уже на майданчику станції, поширюється пожежа", – цитує Галущенка пресслужба Енергоатому.

Він наголосив, що це війна на знищення людства та планети. "Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилює. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі", – сказав міністр.

Він нагадав, що вже кілька днів Україна намагається донести цю тезу до МАГАТЕ. "Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресору. Але їх поки що немає", – йдеться у повідомленні.

"Тому ми вимагаємо не лише професійної оцінки подій, що відбуваються, але й реального втручання, вживання найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн — володарів ядерної зброї", – заявив Галущенко.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - додав пізніше Галущенко у повідомленні у Facebook.