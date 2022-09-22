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"Ми стурбовані": Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях України

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"Ми стурбовані": Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях України

Фото: Getty Images

Маріонеткові режими "ДНР" та "ЛНР" та колаборанти на Херсонщині заявили про плани провести так звані "референдуми" про входження до складу Росії.

Турецьке Міністерство закордонних справ засудило підтримку Москви у проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. В Анкарі наголошують, що такі дії Кремля ускладнять дипломатичний процес та загрожують поглибленням нестабільності.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні "референдуми" на частинах України під російським контролем. Такого нелегітимного fait accomplis (завершеного факту) не буде визнано міжнародною спільнотою. Навпаки, він перешкоджатиме відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність",- наголошують у відомстві. 

В турецькому міністерстві наголосили, що підтримують територіальну цілісність, незалежність та суверенітету України. Також зазначається, що Анкара готова "до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного вирішення нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

Нагадаємо, зокрема, в "ЛДНР" заявили, що готові провести свої "рефередуми" від 23 до 27 вересня цього року. Під час звернення 21 вересня диктатор Володимир Путін сказав, що підтримує проведення псевдореферендумів. Він заявив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".   

До слова, президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що в разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1007
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