"Ми такого не бачимо": Данілов прокоментував заяву Блінкена, що Росія готова атакувати

Секретар РНБО сказав, що на сьогодні спостерігаються лише провокації з боку РФ.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що не бачить на сьогодні ознак того, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України.

Про це Данілов сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на "1+1" у четвер, 17 лютого.

"Починаючи з 30 жовтня минулого року ми почали отримувати інформацію від розвідспільноти про ті процеси, які є на сьогодні. Я не можу підтвердити, що все в нас співпадало на 100% з нашими партнерами, але тим не менш, більшість інформації підтверджувалася, ми робили відповідні кроки і не сиділи склавши руки", – сказав секретар РНБО.

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни – ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо провокації з боку РФ, які вони чинили постійно, але сьогодні це було зухвала і масована провокація", – розповів Данілов.

Нагадаємо, 17 лютого на Радбезі ООН держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну "найближчими днями" і сили РФ на суші та морі готові до нападу.

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