Ми точно про мир, ми передали масу сигналів Росії про це, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава передала Росії безліч сигналів про те, що виступає за мир. Тож Україні немає сенсу стріляти і водночас пропонувати дипломатію.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

"Ми точно про мир. Я це багато разів казав президенту РФ і канцлеру Ангелі Меркель, і Макрону ще на "нормандській зустрічі" у 2019 році. І після цього ми передали масу сигналів. Ми щомісячно передавали через того чи іншого лідера – і напряму з Російською Федерацією ми готові говорити. Обирайте самі майданчик. Обирайте самі проєкт, як ви хочете говорити. Обирайте самі партнерів, з ким ви хочете сідати за стіл. Ми до цього готові. Скажіть, у чому сенс нам стріляти і пропонувати дипломатію?" – заявив Зеленський.

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