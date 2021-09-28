"Ми трохи затримуємося: Арахамія розповів, коли Рада візьметься за питання ротацій в Кабміні

"Ми трохи затримуємося: Арахамія розповів, коли Рада візьметься за питання ротацій в Кабміні

За його словами, обговорювати ротації голів комітетів парламенту не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (під час великої наради за участю Зеленського – Ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме ніякого сенсу", - зазначив він.

Також Арахамія додав, що обговорювати ротації голів комітетів парламенту не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

Нагадаємо:

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів" . Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.

. Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився. Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.

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