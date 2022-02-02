"Ми твердо стоїмо за український народ": після візиту до Києва Джонсон записав ролик

"Ми твердо стоїмо за український народ": після візиту до Києва Джонсон записав ролик

За словами Джонсона, дуже важливо для миру та України, і насамперед для Росії, щоб президент Путін не зробив катастрофічної помилки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України після візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Ролик опублікований у Тwitter Офісу глави британського уряду.

"Привіт, народе, я в Києві – це столиця України, і тут зараз дуже складна ситуація, як ви знаєте. Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося 2014 року", - йдеться на відео.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

За словами Джонсона, дуже важливо для миру та України, і насамперед для Росії, щоб цього не відбулося, і щоб президент Путін не зробив катастрофічної помилки.

"Ось чому ми даємо ще 88 млн фунтів стерлінгів на економічну підтримку України, додатково до постачання летальних озброєнь – оборонних летальних озброєнь. І, звичайно, ми працюємо разом із нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть запроваджені одразу, як тільки черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

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Джонсон висловив упевненість, що є вихід із ситуації, що дипломатія має рішення.

"Звичайно, ми працюємо над цим – це найперший пріоритет. Але тим часом ми твердо стоїмо за український народ, за незалежність та територіальну цілісність України", - резюмував він.

Нагадаємо, надвечір вівторка, 1 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з метою обговорити зростання російської агресії проти України. Президент України Володимир Зеленський прийняв британського прем'єра у Маріїнському палаці у Києві.

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