"Ми у великій халепі": експертка пояснила наслідки ухвалення бюджету США без грошей Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який не містить додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Тепер за допомогу для України американці проголосують аж у січні, якщо взагалі проголосують.

Про це співзасновниця та виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк написала в Мережі.

Каленюк заявила про загрозу для української економіки та для війська, яке не отримає необхідного озброєння.

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"Тепер вже очевидно, що допомога для України буде проголосована в США не раніше ніж 17 січня 2024 року. Це якщо взагалі вона буде проголосована", – зазначила директорка "ЦПК".

Вона вказала, що новий спікер Палати представників Майк Джонсон прив'язав підтримку для України та Ізраїлю до фінансування стіни на кордоні з Мексикою та зменшення фінансування податкової адміністрації США. За словами Каленюк, голосування такого пакету – "політичний суїцид" для Байдена, оскільки погіршує його шанси переобратися на другий президентський термін.

Чим загрожує Україні закон про бюджет США без підтримки держави

"Ми з вами у великій халепі. Без прямої підтримки з США наша економіка розсиплеться, як картковий будинок вже дуже швидко. Без військового фінансування з США наші захисники на фронті не матимуть зброї, аби воювати. Поставки обладнання за останні два місяці суттєво зменшилися і без цього саплементала будуть танути на очах", – зазначила очільниця "ЦПК".

У своєму дописі вона поцікавилась, який план дій має влада задля порятунку в ситуації, що склалася.

Що відомо про підписаний Байденом закон

16 листопада Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду терміном на два місяці, аби запобігти шатдауну. Закон не передбачає додаткової допомоги для України та Ізраїлю. Передбачається, що фінансування американського уряду зберігатиметься на поточному рівні, поки обговорюватиметься майбутній довгостроковий пакет.

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