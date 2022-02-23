"Ми усвідомлюємо ризики, наше військо готове до відсічі": Данілов розповів про мобілізацію резервістів

"Ми усвідомлюємо ризики, наше військо готове до відсічі": Данілов розповів про мобілізацію резервістів

За словами Данілова, кількість резервістів складатиме 36 тисяч осіб.

У разі атаки на Київ, чи будь-яке інше українське місто - відсіч буде дана миттєва.

Про це у середу, 23 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

"Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо ті ризики, які існують з боку РФ, ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. Не має значення, яке місто може зазнати нападу з боку РФ. Ми вважаємо і робимо все необхідне для того, щоб це не сталося", - зазначив він.

За словами Данілова, кількість резервістів складатиме 36 тисяч осіб.

"Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють про що йдеться. В залежності від того, де буде необхідність їхнього використання - це вже питання військові", - резюмував він.

Нагадаємо:

В Україні 23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.

Залужний розповів, скільки необхідно часу для формування мобілізаційного резерву

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