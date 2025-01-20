Кремлівський диктатор Володимир Путін обговорив із Радбезом РФ тему інавгурації президента США Дональда Трампа. Зокрема, з доповіддю виступив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це сказав президент Росії Володимир Путін.

Путін обговорив із Радбезом РФ тему інавгурації президента США

Що сказав президент РФ

За словами Путіна, адміністрація Трампа висловила бажання відновити прямі контакти з Росією, які начебто були перервані "не з вини російської сторони". Путін зауважив, що Трамп говорить про "необхідність заробити усе, щоб не допустити третю світову війну". Таке налаштування росіяни "вітають".

Кремлівський лідер наголосив, що росіяни ніколи не відмовлялися від діалогу.

"Діалог РФ і США має будуватися на рівноправній та взаємоповажній основі з огляду на значну роль двох країн з низки ключових питань порядку денного у світі", - зазначив Путін.

Як додав Путін, Росія також відкрита для комунікації з адміністрацією США щодо українського конфлікту. Він каже, що найважливішим є "усунення першопричини кризи".

"Ціллю має бути не коротке перемир'я, не якась передишка з метою перегрупування сил, переозброєння та продовження конфлікт, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх людей, які проживають у цьому регіоні. Звісно, ми боротимемося за інтереси російського народу. В цьому і полягає ціль та сенс проведення "СВО", - цинічно видав Путін.

Раніше йшлося про те, що готовність Трампа до зустрічі з Путіним також може видаватися певним послабленням позицій США у діалозі з Москвою. Таким чином Путін доведе, що ізоляція його режиму фактично зазнала фіаско не тільки у країнах глобального півдня, лідери яких підтримують контакти з ним попри війну, але й у США, які вимагали від нього припинити свою невмотивовану агресію.

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