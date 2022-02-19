"Ми відкриємо матрьошку": Джонсон описав, які санкції чекають на Росію в разі вторгнення

"Ми відкриємо матрьошку": Джонсон описав, які санкції чекають на Росію в разі вторгнення

Британія зробить неможливим для росіян отримувати фінанси з лондонських ринків капіталу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує втратити все, якщо піде в наступ на Україну. Наслідки таких дій РФ стануть відчутними для всього світу.

Про це Джонсон сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

Він вкотре наголосив, що Британія надалі виступає за повну підтримку України та проти агресії Росії. В разі російського нападу він пообіцяв санкції проти окремих осіб, компаній та державних установ.

"Якщо Росія вторгнеться до сусідньої країни, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити відповідальних, що стоять за ними фінансово", – сказав британський прем’єр.

Він повідомив, що Британія разом з союзниками посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність у межах сил НАТО в Польщі.

Водночас Джонсон заявив, що наразі не знає, які плани Росії щодо України.

"Ми не знаємо, що має намір робити президент Путін", – сказав політик, додавши, що "ознаки, які ми бачимо, –зловісні", проте "на цьому етапі ми повинні прагнути до руху шляхом миру і діалогу".

Він також запевнив, що побоювання РФ щодо НАТО позбавлені підстав та заявив про можливість представити відповідні гарантії, якщо в них є необхідність.

Водночас Джонсон, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом – надовго.

"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших лавах слабке місце. Доки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", ­– сказав прем'єр Великої Британії.

Нагадаємо, 19 лютого в Мюнхені з Джонсоном зустрівся президент України Володимир Зеленський.

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