"Ми відповімо" - Байден пообіцяв відреагувати, якщо Китай надішле зброю Росії

США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України. Китай може отримати відповідь, як і всі країни, які підтримують Росію.

Про це пише ABCNews.

Хоча він сказав, що не очікує, що Китай це зробить, попри попередження офіційних осіб адміністрації, Китай може розглядати цей крок.

«Я не очікую — ми цього ще не бачили, але я не очікую великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії», — сказав Байден в Білому домі через рік після початку повномасштабного російське вторгнення.

Байден наполягає США відреагують і посилався на санкції, які інші країни отримали після підтримки Росії.

"Це була б та сама межа, яку б перетнули всі інші. Іншими словами, ми наклали суворі санкції на всіх, хто це зробив", - зауважив Байден.

Байден також детально описав розмову, яку він мав безпосередньо з президентом Китаю Сі Цзіньпіном минулого літа, де він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.

Байден сказав, що він згадав, як 600 американських корпорацій залишили Росію, «від McDonald's до Exxon — у всіх напрямках», додавши: «І я сказав: «І якщо ви берете участь у такій же жорстокості, підтримуючи жорстокість, яка відбувається», я сказав: "Ви можете зіткнутися з тими ж наслідками".

Нагадаємо, Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе, хоча США та Німеччина попередили Пекін не постачати зброю РФ.

Тому український президент Володимир Зеленський планує зустрітися з лідером Китаю.

Китайський мирний план: подробиці

Зауважимо, що 24 лютого 2023 року Китай оприлюднив мирний план завершення війни в Україні.

Він складається з 12 пунктів, в яких йдеться про відмову від менталітету "холодної війни" та відновлення експорту зерна.

Водночас директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що мирний план може підготувати підґрунтя для того, щоб Китай зробив відкриті проросійські кроки, наприклад, постачання певної зброї.

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