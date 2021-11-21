"Ми вільні творити майбутнє і маємо пишатися цим" - Зеленський у День Гідності та Свободи звернувся до українців

"Ми вільні творити майбутнє і маємо пишатися цим" - Зеленський у День Гідності та Свободи звернувся до українців

Зеленський наголосив, що здаватись українці не звикли.

У День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський привітав громадян зі святом. Глава держави зауважив, що українці – прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий і непереможний народ, для якого втрата свободи і честі – це втрата життя, за яке ми готові боротися.

Відповідну заяву український президент зробив у своєму відеозверненні.

Зеленський зауважив, що на нашій планеті живе близько п’яти тисяч народів і, на думку президента, державні свята - це те, що досить точно змальовує характер народу і об’єднує всіх. Тож, за його словами, 21 листопада – є відповіддю на питання:" хто такі українці та що для них головне".

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить занадто гучно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – ось тоді буває занадто гучно. Коли влада не чує український народ – тоді буває занадто гучно. Тому ми вільні. Вільні творити майбутнє. І маємо пишатися цим. Не задирати носа. Але й не опускати очей", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що країна заплатила й продовжує платити за свободу велику ціну, а тому ніколи не забуде всіх героїв, які віддали за Україну своє життя.

"І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться. І час уже змінити самосприйняття й мислення. Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний", - наголосив Володимир Зеленський.

Український президент вказав, що для України рабство є приниженням, а втрата свободи – втратою честі.

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"Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя. Щоб не втратити власне життя", - уточнив він.

Зеленський також пригадав історію, яку розповіли українські моряки, повернувшись з полону: "Слідчі просили їх сміятися трохи тихіше: "Начальство не поймет". Тут зазвичай плачуть, а наші моряки сміються без упину. Вони сідали в автозак, співали: "Ще не вмерла України…". А потім говорили водію: "Шеф, на Одесcу! В Коблево тормозни, кофейку попьем". Вони не поводилися, як в'язні. А залишились офіцерами і бійцями. Бо не втратили гідності. І довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Бо воля – це не відсутність кайданів на руках. Це відсутність тюрми в головах".

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Крім того, Зеленський пригадав і про українського поета, політв'язня Василя Стуса, і священника, який рятував євреїв у Голокост, Омеляна Ковча, і актора, режисера Леоніда Бикова. Не оминув президент і всіх захисників, і захисниць, які стояли на Майдані, на барикадах, на граніті - у 1990-му, у 2004-му і 2014-му.

"Всі. Різні. І хлопці із Західної, и пацаны с Юго-Востока. Різномовні. Волиняни, одесситы, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. З Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Івано-Франківська.

Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя. З Києва. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма.

Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цей день відбулися перші акції у 2013 році, з яких і розпочалася Революція Гідності.