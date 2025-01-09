"Ми все розуміємо": Зеленський прокоментував скасування поїздки Байдена до Риму

Президент України Володимир Зеленський сказав, що у світі всі розуміють, чому президент США Джо Байден скасував заплановану поїздку до Італії, яка мала стати завершальним закордонним візитом його каденції.

Про це він сказав у коментарі журналістам за результатами зустрічей в Німеччині та Італії.

Президент висловив співчуття народу Сполучених Штатів та їх президенту у зв'язку з руйнівними пожежами в Каліфорнії.

"Американці підтримували Україну в найскладніший момент. І зараз непростий момент для всього американського народу, для президента. І ми тут підтримуємо їх і розуміємо, чому немає президента — він повинен був бути в Італії з візитом. Всі все розуміють".

Нагадаємо, пожежа в Лос-Анджелесі: вирує третю добу. Знищено 1300 будинків, є загиблі. Десятки тисяч людей евакуйовані через загрозу поширення вогню.

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