"Ми все відбудуємо" - прем'єр Італії пообіцяв Україні допомогу для відновлення після атак РФ

"Ми все відбудуємо" - прем'єр Італії пообіцяв Україні допомогу для відновлення після атак РФ

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі після візиту до Ірпеня, який зруйнували окупанти, пообіцяв "відбудувати все".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Таку заяву Драґі зробив у розмові з журналістами 16 червня.

"Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі сади. Все буде відновлено. Вони (українці. - ред.) вже почали. Вони точно знають, де перебувають об’єкти, які потрібно перебудувати. У кожної сім’ї є застосунок, де вони описують, що сталося, і вони вже в дуже просунутому стані", – сказав він.

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Під час його візиту до передмістя Києва місцеві розмовляли з Драґі про відбудову.

"Слова болю, надії, а також про те, що вони хочуть робити в майбутньому", – сказав італійський лідер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Також із офіційним візитом до української столиці приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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