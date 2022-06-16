"Ми все відбудуємо" - прем'єр Італії пообіцяв Україні допомогу для відновлення після атак РФ

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі після візиту до Ірпеня, який зруйнували окупанти, пообіцяв "відбудувати все".
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.
Таку заяву Драґі зробив у розмові з журналістами 16 червня.
"Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі сади. Все буде відновлено. Вони (українці. - ред.) вже почали. Вони точно знають, де перебувають об’єкти, які потрібно перебудувати. У кожної сім’ї є застосунок, де вони описують, що сталося, і вони вже в дуже просунутому стані", – сказав він.
Під час його візиту до передмістя Києва місцеві розмовляли з Драґі про відбудову.
"Слова болю, надії, а також про те, що вони хочуть робити в майбутньому", – сказав італійський лідер.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.
Також із офіційним візитом до української столиці приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.
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