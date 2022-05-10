"Ми всі цього хочемо": у Бундестазі виступили за прискорений вступ України до ЄС

Спікерка Бундестагу Бербель Бас підтримує прискорення процесу надання Україні членства в Євросоюзі.
Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас закликала прискорити процедуру вступу України до Європейського Союзу, щоб можна було побачити реальну перспективу.
Про це вона заявила в інтерв'ю ZDF після свого візиту до Києва.
За її словами, для Києва дуже важливо мати дорожню карту і графік, щоб розуміти, коли та яким критеріям треба відповідати.
"Сподіваюся, це не займе десятиліття … тому що врешті-решт ми всі хочемо, щоб Україна була прийнята в ЄС, щоб зараз справи пішли швидше", – сказала Бас.
Вона заявила, що оптимістично налаштована і додала, що українці хоч і втомилися, але все одно сповнені рішучості захищати свій народ і країну.
"Вони не здаються і хочуть вступити до ЄС", – додала Бербель Бас.
Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС.
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