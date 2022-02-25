"Ми всі тут. Ми захищаємо Україну": президент з Києва записав зворушливе звернення до українців (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відео з Києва.

Відео президент опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Також читайте Британський прем'єр Борис Джонсон вивісив прапор України над своєю резиденцією

На відео видно Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Давида Арахамію, Андрія Єрмака та Михайла Подоляка.

"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав президент.

"Президент Зеленський перебуває в Києві. Вчора, позавчора, сьогодні він працює цілодобово. В нього постійні зустрічі з керівництвом країни, тобто з Кабінетом міністрів, з депутатами, а також постійні консультації зі світовими лідерами. Президент Зеленський постійно перебуває в курсі всього, що відбувається в країні, та ухвалює оперативні логістичні рішення щодо управління державою. Підкреслю також, що президент Зеленський - це не лише операційний менеджер держави, це ще й Верховний головнокомандувач, який в оперативному режимі відстежує всі дії наших військових, ухвалює рішення, які, в тому числі, вирішують питання забезпечення нашої армії всіх необхідним сьогодні. До речі, і ці самі перемовини він проводить зі світовими лідерами для того, щоб сформувати максимальний фонд підтримки наших Збройних Сил з боку наших партнерів", - сказав під час брифінгу 25 лютого радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.