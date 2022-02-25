"Ми всі тут. Ми захищаємо Україну": президент з Києва записав зворушливе звернення до українців (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відео з Києва.
Відео президент опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На відео видно Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Давида Арахамію, Андрія Єрмака та Михайла Подоляка.
"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав президент.
"Президент Зеленський перебуває в Києві. Вчора, позавчора, сьогодні він працює цілодобово. В нього постійні зустрічі з керівництвом країни, тобто з Кабінетом міністрів, з депутатами, а також постійні консультації зі світовими лідерами. Президент Зеленський постійно перебуває в курсі всього, що відбувається в країні, та ухвалює оперативні логістичні рішення щодо управління державою. Підкреслю також, що президент Зеленський - це не лише операційний менеджер держави, це ще й Верховний головнокомандувач, який в оперативному режимі відстежує всі дії наших військових, ухвалює рішення, які, в тому числі, вирішують питання забезпечення нашої армії всіх необхідним сьогодні. До речі, і ці самі перемовини він проводить зі світовими лідерами для того, щоб сформувати максимальний фонд підтримки наших Збройних Сил з боку наших партнерів", - сказав під час брифінгу 25 лютого радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.