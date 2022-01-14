"Ми ввічливі люди": Лавров про можливість приєднання Казахстану до Союзної держави з Білоруссю

"Ми ввічливі люди": Лавров про можливість приєднання Казахстану до Союзної держави з Білоруссю

Відомо, що Росія і Білорусь раніше вже домовилися про постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість приєднання Казахстану до Союзної держави з Білоруссю.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"У нас немає звички когось насильно зазивати. Ми ввічливі люди", - заявив Лавров.

Варто зазначити, що очільник російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи імовірність нового залучення ОДКБ після Казахстану, також висловив сподівання, що військових більше не доведеться застосовувати, але "треба тримати порох сухим" (бути завжди готовим дати відсіч ворогу. - ред.).

Нагадаємо, військові Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яких перекинули країни 6 січня для придушення протестів в Казахстані, 13 січня розпочали виведення сил і передавання важливих об'єктів місцевим правоохоронним органам. Попередньо, на виведення "миротворців" знадобиться 10 днів.

Як повідомлялося, Путін задоволений діями ОДКБ в Казахстані.

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