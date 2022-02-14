"Ми вже надали багато допомоги": Шольц заявив, що позиція щодо зброї для України не змінилася

"Ми вже надали багато допомоги": Шольц заявив, що позиція щодо зброї для України не змінилася

Канцлер пообіцяв повідомити, якщо Німеччина змінить рішення щодо експорту зброї.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що позиція держави щодо заборони зброї на експорт до України не змінилася.

Про це Шольц сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в понеділок, 14 лютого.

"Ставлення Німеччини щодо експорту озброєнь… Я вже сказав, що ми надали багато допомоги, і ще раз – ми найбільший фінансовий донор для України. Це питання (надання зброї Україні ­– ред.) перевіряємо знову і знову, якщо будуть нові результати, ми повідомимо", – сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, 14 лютого Шольц здійснив свій перший візит до України на посаді канцлера та порозмовляв з Зеленським. Президент України розповів, які теми обговорили сторони.

Зауважимо, що вже 15 лютого канцлер вирушить до Москви на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, але вже сьогодні Шольц привідкрив теми завтрашніх переговорів.

Олаф Шольц прибув до Києва з офіційним візитом | Новини України

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