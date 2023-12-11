"Ми вже не відпускаємо людей": багато нардепів хочуть скласти повноваження – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що доволі велика кількість народних депутатів бажають достроково скласти свої повноваження.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради - ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія

Голова фракції зазначив, що у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

Станом на 11 грудня 2023 року кількість депутатів Верховної Ради України складає 400 осіб (відповідно до законодавства має бути 450).

Нагадаємо, Верховна Рада України 8 грудня припинила повноваження ще трьох народних депутатів. Йдеться про Максима Єфімова (фракція "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").

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