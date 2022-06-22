"Ми є де-факто членами НАТО": Арестович - про підтримку України на міжнародній арені

Арестович заявив, що Україна вже є частиною оборонної стратегії НАТО.

Міністри оборони майже 50 країн пообіцяли Україні "довести справу до поразки РФ".

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Ми є де-факто членами НАТО. Передаю тобі привіт особисто від міністра оборони Резнікова. Сьогодні з ним розмовляв і він мені сказав: "Передай Марку та всім глядачам, що в Рамштайні було сказано, що вони ніколи не залишать Україну, скільки б часу не знадобилося і допоможемо їй дійти до перемоги". Міністри оборони 50 країн практично в переважній більшості, з ким встиг поговорити Рєзніков заявили наступне: "Ми ведемо справу до поразки РФ, скільки часу і зусиль не знадобилося". І вишеньку на торті поставив міністр оборони США Ллойд Остін, який сказав, що "не має бути жодних сумнівів, що ми доведемо Україну до перемоги", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО збільшить підтримку України та інших партнерів, яким загрожує Росія.