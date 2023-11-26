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“Ми єдині з Україною”: заява Байдена у День пам'яті жертв Голодомору

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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“Ми єдині з Україною”: заява Байдена у День пам'яті жертв Голодомору

Ми також знову зобов’язуємося запобігати стражданням - Джо Байден / Фото: ТСН.ua

Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена в пам'ять про Голодомор. 

“Ми відзначаємо урочисту річницю Голодомору, коли хоробрий народ України продовжує боронити свою свободу та суверенітет України від жорстокої загарбницької війни Росії”, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому. 

Дев’яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила голодну смерть. Мільйони українців — чоловіків, жінок і дітей — постраждали і померли від голоду в 1932-1933 роках через штучний голод. Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та перевозили українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення української національної ідентичності.

“Сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу Володимиром Путіним у рамках його прагнення до завоювання та влади. Російські сили прагнуть знищити економіку та незалежність України, навмисно завдаючи шкоди полям і руйнуючи українські зерносховища та порти. Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради прибутку Росії”, – йдеться у тексті заяви. 

“У цю річницю ми пам’ятаємо та вшановуємо всіх тих, як минулих, так і теперішніх, хто пережив такі труднощі та хто продовжує боротися проти тиранії. Ми також знову зобов’язуємося запобігати стражданням, захищати фундаментальні свободи та реагувати на порушення прав людини, коли б і де б вони не відбувалися. Ми єдині з Україною”, – резюмував Байден. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація під час своєї агресії намагається використовувати дефіцит продовольства, перетворюючи голод на зброю, а господар Кремля Володимир Путін, якби міг, влаштував би в Україні ще один голодомор.

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Дата публікації
Перегляди
95
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