"Ми – з вами, будьте з нами": Зеленський виступив у парламенті Чехії і застеріг про вторгнення Росії

"Ми – з вами, будьте з нами": Зеленський виступив у парламенті Чехії і застеріг про вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме в Україні й саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи, адже амбіції Росії спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна. Саме тому Україна має отримати все для перемоги: сучасну й достатньо потужну зброю, та фінансову підтримку.

Зеленський також заявив, що надати Україні кандидатство у члени ЄС саме зараз – це довести, що європейське об’єднання – реальне і що європейські цінності справді працюють.

Про це глава держави сказав у своїй промові перед обома палатами парламенту Чехії 15 червня.

"Я думав, із чого почати. Почну зі слів, які точно знає кожен з вас, і які точно знають усі європейці, які поважають історію та свободу на нашому континенті: Jsme s vámi, buďte s námi! Це слова надзвичайної ваги. Вони мали таку вагу й тоді, коли звучали на хвилях Чеського радіо в 1968 році, підтримуючи спротив. Вони мають надзвичайну вагу й зараз, коли, згадуючи про них, говоримо про тих, хто боровся за свободу для вашого народу", – сказав Зеленський.

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Він додав, що насправді в цих слів є ще один вимір.

"Зараз, коли український народ воює за свободу, проти жорсткого російського вторгнення, ми можемо сказати, що саме з такими словами ми, українці, звертаємося до всіх народів Європи, до всіх народів демократичного світу. Ми – з вами, будьте з нами!" – закликав президент.

"Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі, всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші міста Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні. Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна", – застеріг український лідер.

Він продовжив, що як і в минулому, російське вторгнення до України є лише першим кроком, який потрібен керівництву РФ, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.

"Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Вони дійшли вже й, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії. А що тоді далі? Хто далі? Коли Україна звертається до країн Європи по підтримку, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією з фундаментальних основ вашої історії: ми – з вами, будьте з нами", – сказав Зеленський.

Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які намагаються наступати на Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені й спалені або вигнані з території незалежної України, заявив глава держави.

"Щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані в Прагу, ані в Остраву, ані у Брно, ані у Пльзень, ані в Карлові Вари, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні й саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи", – наголосив президент.

Він висловив вдячність Чехії та її народові за щедру допомогу в цій боротьбі. Держава дуже серйозно й одразудопомогла Україні як зброєю, так і політично.

"Ви можете бути впевненими, що підтримали цим і себе – свою власну свободу, своє власне життя. І підтримка має зберігатися стільки, скільки необхідно для перемоги. Саме так має закінчитися це протистояння – перемогою", – зауважив Зеленський.

"І нехай деякі політики десь там, у деяких державах, бояться можливості того, що свобода виграє, а тиранія програє, серед таких політиків немає ваших лідерів. Чеський народ прекрасно знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб удати, ніби агресія припинилася. Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом з нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати сторону в цьому протистоянні, яке триває вже 112-й день", – закликав український лідер.

Він наголосив, що Україна має отримати все для перемоги. Сучасну й достатньо потужну зброю – про це сьогодні говорив прем’єр-міністр, – щоб переважати російську армію. Фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти Росії, чиї накопичення й доходи досі дуже значні. Адже за 100 днів цієї війни від 24 лютого й тільки на продажі енергоресурсів Росія заробила вже 93 млрд євро. Також, за словами президента, Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання й ніби Україна не потрібна Європі.

"Вже найближчим часом ми маємо отримати відповідь від Європейського Союзу, від усіх країн-членів на запитання про статус України. Надати Україні кандидатство саме зараз – це довести, що європейське об’єднання – реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто визначені в певних документах як красива формальність", – пояснив Зеленський.

Він зауважив, що російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об’єднання. Саме це – ідеологічна прошивка російських окупантів.

"А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати "так" Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах: ми – з вами, будьте з нами. Тому я прошу вас бути максимально активними саме цими днями, саме цими тижнями, щоб усі європейські лідери погодилися, що захищати й посилювати Європу – це наша спільна справа, і щоб нікому не вдалося зробити виняток із цього принципу", – заявив президент.

Він додав, що чеські доленосні вісімки – 1938-й, 1948-й, 1968-й – це вичерпні відповіді всім, хто ще хоче умиротворити агресора шляхом зради європейських цінностей і шляхом послаблення Європи.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що вже за кілька тижнів почнеться чеське головування в ЄС.

"І в цей час буде не менше викликів перед нами, перед усією Європою, ніж зараз. Але вони трансформуються. Я дуже ціную ту ключову увагу, яку приділено Україні в пріоритетах чеського головування. Ми маємо погодити сьомий санкційний пакет проти Росії за цю агресію, за цю війну. А також маємо перейти вже предметно до відбудови України – всієї звільненої території", – сказав Зеленський.

Він заявив, що вірить – Чехія буде серед лідерів і в реалізації найбільшого економічного та інфраструктурного проєкту нашого часу – українського відновлення. Це особлива можливість показати всю силу Європи – технологічну, інституційну, творчу.

Президент також заявив про необхідність забезпечити повну синхронізацію українського національного Плану відбудови і європейської Платформи відбудови, щоб реалізувати їх максимально якісно та швидко.

"Також запрошую вас долучитися до відбудови України й на національному рівні – взявши шефство над одним із регіонів або міст, або громад, містечок України, які постраждали від російської агресії. Така відбудова буде найкращим доказом того, що жодна агресія, хоч би якою жорстокою вона була, вже ніколи не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден із європейських народів, і тим паче Європу в цілому", – розповів глава держави.

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Він подякував Чехії за щиру й повну підтримку українських переселенців, яких країна прихистила на своїй землі. Зеленський сказав, що треба зробити все для того, щоб кожен і кожна з них могли повернутися додому – до України.

"Ми можемо прийти – й обов’язково прийдемо – до того, що принципове слідування правилу Jsme s vámi, buďte s námi! матиме результат, який можна буде описати іншими важливими словами, словами Вацлава Гавела: "Правда і любов мають перемогти брехню й ненависть". На жаль, це дуже часто не вдавалося в історії Європи. Але зараз, саме у 2022 році, саме в Україні й саме, що важливо, спільно ми можемо це забезпечити настільки потужно, що плодами нашої перемоги будуть користуватися ще багато поколінь наших народів", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, 15 червня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зробити все, щоб зупинити війну Росії проти України. Водночас зазначив, що Зеленському доведеться вести переговори з РФ.

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