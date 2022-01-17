"Ми за цим не стежимо": у Кремлі відреагували на повернення Порошенка до України

"Ми за цим не стежимо": у Кремлі відреагували на повернення Порошенка до України

У Росії заявляють, що нібито "політичним опонентам Зеленського зараз доводиться нелегко".

У Кремлі заявили, що вони не стежать за ситуацією з поверненням до України підозрюваного у держзраді експрезидента Петра Порошенка.

Про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське інформагентство ТАСС.

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"Ні, ми за цим не стежимо", - заявив Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що "Порошенко зараз є одним із політичних опонентів чинного президента України Володимира Зеленського". Водночас у Кремлі кажуть, що "це не є приводом для того, щоб вони уважно за цим стежили".

"Загалом зараз політичним опонентам Зеленського доводиться нелегко в Україні. Це очевидно. Це ми фіксуємо", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

Вже об 11:00 у Печерському суді Києва мало розпочатися засідання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу.

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