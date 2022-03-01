"Ми захищаємо своє право жити" - Зеленський про оборону України від нападу російських військ

Зеленський заявив, що нині від куль РФ гинуть діти.

Україна обороняється від нападу російських окупантів, які обстрілюють нашу територію, бо захищає право громадян жити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN і Reuters.

"Перш за все, чому ми перемагаємо чи або чому ми захищаємося. Бо ми в себе вдома, ми захищаємо дітей, домівки. Ось, бачите такий Офіс президента. Ви бачите, що ми дійсно щиро це робимо і вважаємо, що маємо захищати все своє. І заради майбутнього наших дітей також треба сьогодні захищати. Ви бачите, що ніхто вже не обирає цілі. Гинуть діти, гинуть вже десятки, на жаль... Нам є, що захищати. Ми захищаємо своє право жити", - сказав Зеленський.