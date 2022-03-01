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"Ми захищаємо своє право жити" - Зеленський про оборону України від нападу російських військ

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"Ми захищаємо своє право жити" - Зеленський про оборону України від нападу російських військ

Associated Press

Зеленський заявив, що нині від куль РФ гинуть діти.

Україна обороняється від нападу російських окупантів, які обстрілюють нашу територію, бо захищає право громадян жити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN і Reuters.

"Перш за все, чому ми перемагаємо чи або чому ми захищаємося. Бо ми в себе вдома, ми захищаємо дітей, домівки. Ось, бачите такий Офіс президента. Ви бачите, що ми дійсно щиро це робимо і вважаємо, що маємо захищати все своє. І заради майбутнього наших дітей також треба сьогодні захищати. Ви бачите, що ніхто вже не обирає цілі. Гинуть діти, гинуть вже десятки, на жаль... Нам є, що захищати. Ми захищаємо своє право жити", - сказав Зеленський.

Дав інтерв’ю CNN і Reuters. Максимально відверте.

Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 1 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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