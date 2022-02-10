В Сенаті не можуть домовиться про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2" / Associated Press

"Ми зайшли в глухий кут": у США не можуть домовитись про санкції щодо Росії

"Ми зайшли в глухий кут": у США не можуть домовитись про санкції щодо Росії

В американському Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.

У Сенаті США зайшло в глухий кут обговорення законопроєкту про санкції щодо Росії в разі її вторгнення до України.

Про це повідомив журналіст CNN Ману Раджу.

"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (щодо законопроєкту про санкції щодо Росії – ред.)", – процитував журналіст слова голови комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.

Він уточнив, що законопроєкт завис через те, що в Сенаті не можуть домовитися про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2". Не виключено, що відповідний процес запустять знову.

“I think we have hit an impasse,” Senate Foreign Relations Chairman Bob Menendez just told me of the Russia sanctions bill. Says hangup is over secondary sanctions imposed on bank and over Nord Stream 2. Says they’re now thinking of a “different process to explore” — Manu Raju (@mkraju) February 10, 2022

Нагадаємо, американські сенатори розглядають можливість запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Україну, а також можливість додаткової допомоги Києву у сфері кібербезпеки.

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