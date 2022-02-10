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"Ми зайшли в глухий кут": у США не можуть домовитись про санкції щодо Росії

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"Ми зайшли в глухий кут": у США не можуть домовитись про санкції щодо Росії

В Сенаті не можуть домовиться про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2" / Associated Press

В американському Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.

У Сенаті США зайшло в глухий кут обговорення законопроєкту про санкції щодо Росії в разі її вторгнення до України. 

Про це повідомив журналіст CNN Ману Раджу. 

"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (щодо законопроєкту про санкції щодо Росії – ред.)", – процитував журналіст слова голови комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.

Він уточнив, що законопроєкт завис через те, що в Сенаті не можуть домовитися про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2". Не виключено, що відповідний процес запустять знову.

Нагадаємо, американські сенатори розглядають можливість запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Україну, а також можливість додаткової допомоги Києву у сфері кібербезпеки.

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