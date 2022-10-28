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Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів - Зеленський

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Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів - Зеленський

Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський нагадав про важливу і пам’ятну дату.

28 жовтня цього дня українці відзначають звільнення України від нацистських окупантів.

Про це йшлося у щоденному вечірньому зверненні глави української держави.

«Ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів», - сказав президент.

  • Зло, що, здавалося, в 1945-му було остаточно переможене й спалене дотла, 80 років потому відроджується з попелу. Стає на ноги. Стає можливим.
  • Форма зла стала іншою, але суть залишилася незмінною. Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.
  • Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею.
  • Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цугцвангом.
  • Тож зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків.

«День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде у майбутньому. У майбутньому Херсона, Донбасу, Луганська, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!», - резюмував глава української держави.

Нагадаємо, що раніше український президент Володимир Зеленський розповів, що РФ втратила в Україні більше техніки, ніж мають деякі армії світу

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
34
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