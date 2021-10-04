"Ми живемо з вами за регламентом": Разумков - про процедуру розгляду його відкликання з посади

"Слуги народу" зібрали необхідну кількість голосів.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував процедуру збирання підписів за розгляд його відкликання з посади.
Під час засідання погоджувальної ради він заявив, що це відбуватиметься за регламентом, пише Lb.ua.
"Підписні листи були видані в той самий день, аж два пакети, щоб усім вистачило, ну щоб "навєрняка". Бачу в ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, зокрема і відкликання голови Верховної Ради, відбуватиметься за регламентом. Інакшого не буде", – наголосив спікер парламенту.
Разумков наголосив: "поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".
"Потім що буде – подивимось. Може, будемо робити так, як це відбувалось у позаминулий четверг. Але поки що регламент і Конституція будуть працювати", – заявив він.
Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.
Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера.
Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.