"Ми живемо з вами за регламентом": Разумков - про процедуру розгляду його відкликання з посади

"Ми живемо з вами за регламентом": Разумков - про процедуру розгляду його відкликання з посади

"Слуги народу" зібрали необхідну кількість голосів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував процедуру збирання підписів за розгляд його відкликання з посади.

Під час засідання погоджувальної ради він заявив, що це відбуватиметься за регламентом, пише Lb.ua.

"Підписні листи були видані в той самий день, аж два пакети, щоб усім вистачило, ну щоб "навєрняка". Бачу в ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, зокрема і відкликання голови Верховної Ради, відбуватиметься за регламентом. Інакшого не буде", – наголосив спікер парламенту.

Разумков наголосив: "поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".

"Потім що буде – подивимось. Може, будемо робити так, як це відбувалось у позаминулий четверг. Але поки що регламент і Конституція будуть працювати", – заявив він.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.

Новини тижня: збори у Трускавці - "Слуги народу" почнуть процедуру відкликання Разумкова

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