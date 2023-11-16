Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі: виступ президента України на саміті ПАЧЕС

Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в саміті ПАЧЕС – Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва 16 листопада.

"Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії.

Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам. Нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки", - сказав президент.

Також читайте Зеленський пояснив, яку небезпеку для України несе заморожений конфлікт

Володимир Зеленський відзначив і те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу.

"Тож зараз, як ніколи раніше, очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів", - сказав він на саміті ПАЧЕС.

Президент подякував усім лідерам, державам і народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки.

Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний спосіб, який допоможе завершити війну.

Читайте також: