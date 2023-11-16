Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі: виступ президента України на саміті ПАЧЕС

Організація Чорноморського економічного співробітництва заслуговує на перезапуск та активізацію, зазначив Володимир Зеленський.
Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в саміті ПАЧЕС – Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва 16 листопада.
- "Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії.
- Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам. Нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки", - сказав президент.
Володимир Зеленський відзначив і те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу.
"Тож зараз, як ніколи раніше, очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів", - сказав він на саміті ПАЧЕС.
Президент подякував усім лідерам, державам і народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки.
Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний спосіб, який допоможе завершити війну.
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