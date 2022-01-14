"Ми знали, що це може статися": у ЄС прокоментували хакерську атаку на українські урядові сайти

"Ми знали, що це може статися": у ЄС прокоментували хакерську атаку на українські урядові сайти

Керівник європейської дипломатії наголосив, що ЄС допоможе Україні протидіяти цій кібератаці.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив кібератаки на державні сайти України.

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Як повідомляє Reuters, Боррель заявив, що співробітники Комітету ЄС з питань політики та безпеки й органів з кібербезпеки проведуть зустріч, аби вирішити, як відреагувати і допомогти Києву.

"Ми збираємося мобілізувати усі наші ресурси, щоб допомогти Україні протидіяти цій кібератаці. Сумно, ми знали, що це може статися... Складно сказати (хто стоїть за цим). Я не можу звинувачувати будь-кого, оскільки не має доказу, але ми можемо припустити", - сказав журналістам в рамках зустрічі міністрів закордонних справ ЄС високий представник ЄС.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде сказала, що Захід має протидіяти будь-якій російській агресії. Водночас очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що наступного тижня відвідає Москву, де проведе перемовини стосовно кризи довкола України.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, витоку персональних даних не відбулося.