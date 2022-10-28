Ми знаємо, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково - Зеленський

Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор.
Про це у зверненні до української нації заявив президент України Володимир Зеленський.
Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості й тестом для нашої стійкості.
«Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові – міцні, волонтери – невтомні, партнери – надійні, а люди – незламні», - сказав глава держави.
Самопризначені «губернатори» закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори. І «Юнкерси» та дрони-камікадзе падають однаково. І в нашому небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить, наша «Мрія»!
«Слава всім, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової війни! Слава всім, хто б’ється за Україну сьогодні! Слава нашому народу, який увійде в історію! Слава Україні!», - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що раніше український президент Володимир Зеленський розповів, що РФ втратила в Україні більше техніки, ніж мають деякі армії світу.
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