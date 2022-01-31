Міфічна загроза: представник РФ в ООН використав слова Зеленського для виправдання агресії Росії

Міфічна загроза: представник РФ в ООН використав слова Зеленського для виправдання агресії Росії

Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

Представник Росії в ООН Василь Небензя запевнив, що загрози вторгнення РФ до України немає.

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвячене загрозам міжнародному миру у зв'язку із ситуацією навколо України.

За його словами, Захід нібито не наводить жодних доказів на підтвердження своїх слів про те, що Росія готується до вторгнення до України.

"Переміщення військ на нашій власній території, що відбувалося і раніше і не викликало істерики, видається за підтвердження військової акції", — говорить постпред Росії.

Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Рєзніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять (на Заході — Ред.)", - сказав Василь Небензя.

Він запевняє, що з боку Москви не пролунало жодної загрози на адресу Києва.

Після свого виступу Небензя покинув зал засідання Ради безпеки ООН. Це сталося якраз перед виступом представника України Сергія Кислиці. Таку дію він пояснив запланованою раніше зустріччю з Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання щодо ситуації навколо України.

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