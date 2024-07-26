Міг стати наступною жертвою: Бужанський відреагував на затримання стрільця у Фаріон

Політик подякував правоохоронцям за його врятоване життя.
Народний депутат України Максим Бужанський подякував правоохоронцям за затримання підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, який міг готувати замах і на цього політика.
Про це народний обранець написав у Мережі.
"Безкінечно вдячний співробітникам Національної Поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, завдячую їм життям", – йдеться в дописі Бужанського.
Він також висловив сподівання, що слідство встановить усіх, причетних до цього злочину, і вбивці Фаріон, виконавці та організатори будуть заслужено покарані.
Нагадаємо, як повідомили в МВС, підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та міг готувати наступний злочин. Однією з наступних ймовірних жертв підозрюваного міг стати Бужанський.
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