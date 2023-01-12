Міг заробити ще $1 трлн і правити до 100 років: політолог – про найбожевільніший крок Путіна

Не починати повномасштабне вторгнення – це був найлегший і найраціональніший варіант для Путіна, проте диктатор вирішив інакше.

Російський диктатор Путін мав всі шанси проправити хоч до ста років і заробити для себе і своїх нащадків ще щонайменше $1 трлн, якщо б не почав війну проти України.

Про це заявив політолог Михайло Шейтельман, інформує видання "Гордон".

За його словами, не починати повномасштабне вторгнення – це був найлегший і найраціональніший варіант для Путіна, проте диктатор вирішив інакше.

"Вторгнення – це був найбожевільніший варіант. Я повірив 21 лютого, що він розпочне. Я сказав про це вголос 21 лютого, коли відбулося це засідання Ради безпеки, де визнали "ЛНР/ДНР", де допитували нещасного (голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія) Наришкіна, чи він визнає "ЛДНР". До цього я не вірив зовсім", – сказав Шейтельман.

Політолог зауважив, що до вторгнення Путін був прихильником тактики "наїзд-відкат".

"Я дивився інших якихось політологів, путінологів, які всі казали: "Він не людина війни". Я у все це вірив до 21-го числа. А 21-го (21 лютого 2022 року. – Ред.) я подивився і сказав: "Інша людина. Усе, забудьте. Усе, що ми знаємо, – усе неправда. Це інша людина". Я вперше побачив настільки хвору людину на екрані, і я зрозумів, що все – завтра. Я був упевнений, що 22-го вранці (відбудеться вторгнення. – Ред.), а виявилося, 24-го", – сказав він.

Шейтельман вважає, що Путін міг собі спокійно жити, красти гроші росіян і правити ще багато років, якби не напав на Україну.

"Він міг усе життя так займатися всіма цими наїздами, відкатами, жити чудово, заробити ще $1 трлн для себе особисто і для своїх нащадків, і правити Росією ще щонайменше 30 років. Усе в нього було в руках", – підсумував політолог.

Раніше Михайло Шейтельман заявив, що до березня не залишиться жодного живого або не пораненого "мобіка" з першої хвилі російської мобілізації.

Проте політолог певен, що Путін залишиться при владі навіть після поразки у війні. За його словами, росіяни упустили останній шанс на демократичні зміни у своїй країні і тому РФ перетвориться у другу Північну Корею.

Водночас, Шейтельман припускає, що якщо у Росії все ж зміниться влада, то у наступника Путіна буде зовсім інша позиція щодо України.

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