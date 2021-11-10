Міграційна криза на білоруському кордоні: гучні заяви політиків та як Україна посилює заходи безпеки

Міграційна криза на білоруському кордоні: гучні заяви політиків та як Україна посилює заходи безпеки

Україна суттєво посилить силовиками ділянку кордону з Білоруссю.

Через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах.

Це питання 10 листопада обговорювали за зачиненими дверима під час засідання Ради національної безпеки та оборони України. Після того високопосадовці озвучили про основні заходи.

Яка ситуація на кордоні України та Білорусі, як Київ посилить заходи безпеки через міграційну кризу та що кажуть політики:

На нараді в Міністерстві оборони України представники розвідувальних органів доповіли щодо загострення ситуації на білорусько-польському кордоні. Через це відбулося засідання РНБОУ .

. "Це було перше питання, яке розглядалося на засіданні РНБО... У нас відбулися попередні зустрічі з нашими розвідниками, нашими силовиками. Ми отримали інформацію. Вчора, 9 листопада, було доповідь зроблено президентові, й після цього президент ухвалив рішення саме сьогодні провести засідання, це питання було номером один, воно було ключовим", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. Першим питанням було посилення нашої безпеки, нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити, що це жодним чином не вплине на перетин кордону громадянами Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози . Наша держава готова до їхнього вирішення та подолання", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозвернення ввечері 10 листопада.

Україна готується до сценаріїв, які наразі можна спостерігати на білорусько-польському кордоні. "Ми ухвалюємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні. Сьогодні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів біля державного кордону. І буде здійснено посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Національної поліції України", – сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

На українсько-білоруському кордоні буде подвоєно кількість представників ДПСУ, залучать резерви Нацгвардії, Нацполіції , працюватимуть мобільні групи.

, працюватимуть мобільні групи. У прикордонних областях України проведуть навчання із залученням підрозділів територіальної оборони - задля підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння з Білорусі незаконних мігрантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов різко відреагував на заяву відомого німецького прихильника "Північного потоку-2", депутата найбільшої партії Бундестагу соціал-демократа Нільса Шміда, який запропонував тимчасово направити мігрантів із Білорусі до України. Мовляв, доки ЄС не вирішить, давати їм притулок чи ні. "У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх собі додому по 2, по 3, по 5. Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі перебувають. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися?", - сказав Данілов.

Польща готується закрити усю ділянку кордону з Білоруссю

Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

П'ять регіонів України межують із Білоруссю. Спільний рубіж мають Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Загальна довжина межі – 1084 кілометри. Загалом на українсько-білоруському кордоні функціонують 27 перепускних пунктів. Із них 20 автомобільних, річковий та шість залізничних, а також шість пунктів контролю.

Міграційна криза: чи готові українські прикордонники до можливої навали нелегалів з Білорусі

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