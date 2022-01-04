Міграційна криза - небезпечна: у ДМС пояснили, через що Україна може втратити безвіз

Україна виконує взяті на себе зобов'язання.
Ризики для безвізового режиму з Євросоюзом можуть з'явитися, якщо до України з Білорусі хлине потік мігрантів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.
Голова ДМС визнає, що через ситуацію в Білорусі існують певні ризики, але ситуація під контролем.
"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - сказала вона.
Науменко додала, що Україна буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, "але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".
Нагадаємо:
- Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.