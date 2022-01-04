Міграційна криза - небезпечна: у ДМС пояснили, через що Україна може втратити безвіз

Міграційна криза - небезпечна: у ДМС пояснили, через що Україна може втратити безвіз

Україна виконує взяті на себе зобов'язання.

Ризики для безвізового режиму з Євросоюзом можуть з'явитися, якщо до України з Білорусі хлине потік мігрантів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Голова ДМС визнає, що через ситуацію в Білорусі існують певні ризики, але ситуація під контролем.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - сказала вона.

Науменко додала, що Україна буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, "але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".

Нагадаємо: