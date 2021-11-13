Міграційна криза та звільнення нападників на журналістів "Схем": п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- На польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС. Читати далі –>
- Наглядова рада "Укрексімбанк", вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі банку за участю директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, ухвалила одностайне рішення звернутись до правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин з ними. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден сказав журналістам, що він уже повідомив Росії та Білорусі про стурбованість Вашингтона міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Читати далі –>
- Використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі рівносильне контрабанді людей або торгівлі людьми. Про це йдеться в заяві Європейського союзу та країн-членів ЄС, до якої також долучилася Україна. Читати далі –>
- Північноатлантичний Альянс засудив гібридну атаку з боку Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії. Читати далі –>