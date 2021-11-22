Мігрантська криза: Берлін розкритикував "фантазії" Лукашенка

Зайберт не підтвердив, що ця тема обговорювалася під час двох телефонних розмов в.о. канцлера Ангели Меркель з Лукашенком.

Для Європейського Союзу є неприйнятним торг самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні біженців.

Позицію федерального уряду ФРН озвучив у понеділок на брифінгу його офіційний представник Штеффен Зайберт, передає "Укрінформ".

"Фантазії про можливість створення гуманітарного коридору для 2 тисяч мігрантів у Німеччину не є для Німеччини та для ЄС прийнятним рішенням", - заявив речник, нагадавши, що ця позиція було неодноразово озвучена.

Зайберт не підтвердив, що ця тема обговорювалася під час двох телефонних розмов в.о. канцлера Ангели Меркель з Лукашенком. Він підкреслив, що зателефонувати Лукашенку Меркель змусила жахлива гуманітарна ситуація на кордоні між Білоруссю і ЄС та бажання допомогти людям у біді, зокрема, шляхом забезпечення доступу міжнародних організацій. Меркель при цьому відстоює європейську позицію, адже «йдеться не про німецько-білоруську тему, а про гібридну загрозу, яку Білорусь створює для всіх держав ЄС і на яку має бути дана європейська відповідь», сказав речник.

Нагадаємо:

У Лукашенка днями заявили, що запропонували Європі створити гуманітарний коридор до Німеччини для 2 тис. мігрантів на білорусько-польському кордоні, а білоруський режим у свою чергу організує відправку кількох тисяч мігрантів назад у країни, звідки вони прибули. Мінськ заявив, що досі не отримав відповіді на таку "пропозицію".

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