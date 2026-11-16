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«Міг бути примхливим і впертим»: Байден описав у мемуарах Зеленського та Путіна
Колишній президент США Джо Байден у нових мемуарах поділився подробицями спілкування з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
У своїй книзі «Пообіцяй мені, Америко», вихід якої запланований на вівторок, 17 листопада, 46-й президент США Джо Байден пригадав, як проходили його бесіди з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пише The Wall Street Journal.
Що Байден написав про Зеленського та Путіна у своїх мемуарах
Характеризуючи очільника Кремля, Джо Байден звернув увагу на його «примхливий тон». Він помітив характерну деталь поведінки Путіна: той «любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток».
Згадуючи про контакти з президентом України Володимиром Зеленським, колишній президент США написав, що акторське минуле президента України «виявилося дуже хорошим тренуванням» для посади очільника держави.
Проте діалог не завжди був простим: у своїх спогадах Байден написав, що Зеленський «міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував».
Також у книзі йдеться про спробу команди Дональда Трампа домогтися від Байдена письмового дозволу на прямі контакти з Путіним іще до його офіційної інавгурації.
Тоді Байден відмовився підписувати такий дозвіл, бо не хотів давати карт-бланш на те, що стало б своєрідною капітуляцією коштом України.
Байден розкритикував Трампа
Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден нещодавно вперше публічно розкритикував чинного президента Дональда Трампа під час виступу на заході Демократичної партії штату Меріленд.
У своїй промові Байден назвав Трампа некомпетентним нарцисом і корупціонером, згадавши знесення Східного крила Білого дому, та безконкурсне виділення коштів донору з Мар-а-Лаго на фільтраційну систему для басейну.
Окрім внутрішньої політики, Байден різко засудив стосунки Трампа з Володимиром Путіним, звинувативши Трампа в навмисному руйнуванні НАТО та підриві авторитету США у світі.