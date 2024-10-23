Михайло Ананченко: План перемоги України від Президента Зеленського - наш ключ до миру та безпеки

План перемоги, розроблений та представлений президентом Володимиром Зеленським - стратегічний документ, який охоплює як поточний період війни, так і майбутнє повоєнне відновлення України.

Про це у фейсбук заявив Михайло Ананченко, народний депутат України від партії «Слуга Народу».

«Як наголосив Президент Володимир Зеленський - основною метою Плану перемоги України є забезпечення взаємної підтримки з міжнародними партнерами, адже цілком зрозуміло, що без перемоги України та встановлення справедливого миру жодна країна не зможе почуватися в безпеці. А сильна та незалежна Україна має потенціал стати гарантом колективної безпеки для всієї Європи», - зазначає Михайло Ананченко.

За його словами, ключові пункти плану перемоги спрямовані саме на фундаментальне підсилення України.

«Запрошення України до НАТО, є критично важливим для зміцнення обороноздатності країни. Нарощування власного виробництва зброї та збільшення допомоги від міжнародних партнерів підвищить наші оборонні спроможності. Комплексний пакет стримування забезпечить розбудову стратегічної системи захисту України від будь-яких загроз з боку росії. Економічний тиск на агресора, через продовження політики обмеження цін на нафту та посилення санкцій - зданий значно послабити його економіку. А системна підтримка та інвестиції в майбутнє українських військових — дозволить нам після перемоги мати один із найсильніших військових контингентів у Європі, що буде основою колективної системи безпеки. Сьогодні, завдяки лідерству Президента Зеленського, єдності всіх гілок влади та міжнародної спільноти, Україна будує чіткий шлях до справедливого миру та безпечного майбутнього», - підкреслив Михайло Ананченко.