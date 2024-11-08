Михайло Ананченко: Слідом за листом Трампу, Шевченко має написати заяву про складання депутатського мандату

Таку позицію у своєму Фейсбук озвучив нардеп від партії «Слуга Народу» Михайло Ананченко.

«Сьогодні вкотре шокований діями екс-колеги по фракції Євгенія Шевченка, який додумався написати листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню «скочування України в диктатуру». Ще більше був шокований закликом Шевченка до Володимира Зеленського - розпочинати прямі перемовини з володимиром путіним. На мою думку, можливість таких персонажів, як Шевченко, спокійно займатися деструктивною та не завжди проукраїнською діяльністю - найкращим підтвердженням існування реальної демократії в Україні. А щодо вимагання негайних прямих переговорів з путіним, скажу коротко - інколи краще жувати, ніж говорити. У випадку з Євгенієм Шевченко, інколи - це завжди», - пише Михайло Ананченко.

Нардеп також закликав Євгенія Шевченка бути послідовним і скласти мандат народного депутата.

«Я би хотів нагадати пану Шевченку завдяки кому він став народним депутатом і взагалі потрапив у політику. Кожен, хто потрапив у парламент від «Слуги Народу» на всі 100% має бути за це вдячний саме Володимиру Зеленському та партії, яку він створив. Якби пан Шевченко балотувався би самовисуванцем чи від будь-якої іншої політичної сили - це була би просто його чергова - третя - невдала спроба потрапити до Парламенту. Відкрито підігравати ворогу України, відстоювати його інтереси, принижуючи при цьому того, хто привів тебе в велику політику - низько і не по-чоловічому. Слідом за листом Трампу Євгеній Шевченко має написати заяву про складання мандату народного депутата - це буде чесно та послідовно. А вже на наступних виборах ми побачимо, хто такий Євгеній Шевченко без «Слуги Народу», - резюмував Михайло Ананченко.