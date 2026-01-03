Мільярди Абрамовича повинні допомогти Україні: Зеленський поговорив з британським прем’єром

Російський олігарх Роман Абрамович / © Associated Press

Реклама

Заморожені на банківському рахунку в Великій Британії 2,5 млрд фунтів (3,3 млрд доларів), які отримав після продажу футбольного клубу «Челсі» російський олігарх Роман Абрамович, повинні допомогти Україні.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у розмові з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

За його словами, необхідне справедливе рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі».

Реклама

«Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів», — зазначив український президент.

Раніше видання The Times повідомило, що Абрамович залучив команду юристів міжнародного рівня для участі у судовому процесі, який стосується заморожених коштів від продажу футбольного клубу «Челсі».

У публікації йдеться, що у разі спроб уряду Британії заблокувати кошти або подати на Абрамовича до суду, російський олігарх може розраховувати на сильну юридичну команду. Зараз 2,35 млрд фунтів від продажу «Челсі» та 150 млн фунтів відсотків залишаються замороженими на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd., що належить Абрамовичу.

Нагадаємо, британська влада готувалася до суду з Абрамовичем у зв’язку з тим, як витратити гроші від продажу «Челсі», коли він перебував під санкціями. Суперечка стосується інтерпретації «договору про зобов’язання» між урядом Британії та Абрамовичем, у якому він погодився спрямувати гроші на благодійність «з метою допомоги жертвам війни в Україні».