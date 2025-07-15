Мільярди доларів на зброю: США та НАТО уклали нову угоду для допомоги Україні

Трамп домовився з НАТО / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна тепер матиме новий шлях отримання американської зброї. Союзники НАТО купуватимуть її у США, а потім передаватимуть Києву.

Про це повідомляє The New York Times.

Серед американської зброї, яку союзники по НАТО купуватимуть за посередництва Трампа, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак, є системи ППО Patriot, ракети та боєприпаси. За словами офіційних осіб, які побажали зберегти анонімність, майже вся зброя доступна для негайного відправлення в Україну, оскільки вона або вже чекає на складах Пентагону, або щойно була виготовлена.

Реклама

«Це дуже велика угода, яку ми уклали», — заявив Трамп у понеділок, 14 липня, під час зустрічі в Овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рютте. Він підкреслив, що «дуже заможні країни купують найкращу зброю у світі», а США виробляють «зброю, як ніхто інший».

Марк Рютте заявив, що щонайменше вісім країн НАТО готові заплатити за зброю, і похвалив Трампа за допомогу Україні в отриманні «того, що їй потрібно… для захисту від Росії».

«Але ви дійсно хочете, щоб європейці за це платили, що цілком логічно», — додав Рютте.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що працює над «великими» оборонними угодами з адміністрацією Трампа, але «ще не час публічно розкривати деталі».

Реклама

Яка зброя є частиною угоди

І Трамп, і Рютте заявили, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва в рамках нової угоди. Німеччина запропонувала купити дві системи, а Норвегія — третю.

Сполучені Штати мають набагато більше батарей Patriot, ніж будь-яка інша армія — понад 60 зі 180 у всьому світі. Деякі озброєння можуть надійти від урядів, що не входять до альянсу НАТО, яким буде надано пріоритет у купівлі американських замін.

Ні Рютте, ні Трамп не уточнили, які інші види ракет та боєприпасів можуть бути продані союзникам для України, але теоретично це можуть бути тактичні ракети класу «земля-земля» ATACMS або Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), які мають більшу дальність та можуть запускатись з F-16.

Як це допоможе Україні

Українські чиновники назвали системи протиповітряної оборони — і Patriot зокрема — найважливішою системою озброєння, яка їм зараз потрібна. Україна має близько восьми систем Patriot, більшість з яких розташовані навколо Києва. Лише Patriot здатен перехоплювати російські балістичні ракети.

Реклама

«Якщо системи Patriot будуть негайно відправлені в Україну, як зазначив Трамп, вони матимуть більш вирішальний вплив на полі бою», — заявила Торрі Тауссіг, експерт з НАТО та колишній чиновник Пентагону.

Скільки грошей це принесе США та чи достатньо зброї для продажу

«Це військове обладнання вартістю мільярди доларів, яке буде придбано у Сполучених Штатів і надійде до НАТО, — сказав Трамп. — І це буде швидко розподілено на полі бою».

Американські військові чиновники давно турбуються, що війна в Україні виснажить їхні запаси. Однак Марк Рютте запевнив, що угода «означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військового обладнання», і це не зменшить запасів, необхідних для захисту США.

Нагадаємо, Після короткої паузи США готують розширений пакет військової допомоги для України, який включає сучасне озброєння та обладнання. Візит Келлога до Києва підтверджує наміри посилити підтримку, зокрема через спільне виробництво зброї та зміцнення української ППО.

Реклама