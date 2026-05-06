Мілітаризація українських дітей на ТОТ має бути визнана злочином проти людяності — Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що системна мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях має отримати міжнародну правову оцінку як злочин проти людяності.

За словами омбудсмана, Росія роками проводить політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, перетворюючи освітній процес на інструмент пропаганди та підготовки до війни.

Лубінець наголосив, що школи на ТОТ дедалі більше використовують для нав’язування військових наративів, а кадетські класи виховують «покору, а не дитячу допитливість».

За даними Єльського університету, від лютого 2022 року українських дітей перемістили щонайменше до 210 закладів у Росії та на окупованих територіях України. Омбудсман зазначив, що у 62% таких установ дітей піддають культурній, патріотичній та військовій пропаганді, а у 19% — проводять військову підготовку, зокрема бойові навчання, паради та навчання роботі з безпілотниками.

Він також повідомив, що дітей змушують вступати до мілітарних та псевдопатріотичних організацій, серед яких «Юнармія», «Орлята Росії», «Воїн» та «Зарниця 2.0».

Окремо Лубінець звернув увагу на нові форми мілітаризації. За його словами, від 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська та Маріуполя для п’ятикласників планують запровадити так звані «козачі класи» як обов’язкову частину навчальної програми.

«Це не спорадичні дії агресора. Це свідома продумана політика і стратегія війни», — наголосив омбудсман.

Він закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд визнати системну мілітаризацію українських дітей злочином проти людяності та забезпечити покарання винних.

