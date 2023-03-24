Мільйон боєприпасів для України за рік: ЄС доведеться збільшити промислові спроможності для виробництва зброї

Тому планується збільшити виробничі спроможності європейської оборонної промисловості, зокрема, із залученням коштів бюджету ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.

«Безумовно, ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу для України. Цього тижня ми сплатили новий транш макрофінансової допомоги в €1,5 мільярда. Цим ми допомагаємо Україні функціонувати у той час, коли вона захищає себе. Ми знову збільшуємо обсяги військового обладнання для України. В цьому контексті я вітаю погодження Радою ЄС із закордонних справ, що має на меті надати Україні 1 мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців», - зауважила президентка Єврокомісії.

Європі доведеться масовано збільшити промислові спроможності для виробництва боєприпасів.

«Зі свого боку, Єврокомісія вийде з правовими пропозиціями, які дозволять збільшити промислові спроможності з виробництва боєприпасів. Це включає, наприклад, можливість підтримки цієї роботи, там, де це буде необхідним, з бюджету ЄС. Йдеться про розбудову, про розвиток та перепрофілювання виробничих потужностей, та покращення усього циклу виробництва боєприпасів, щоб він був швидкішим», - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС під час спільного засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі погодили мету із надання Україні 1 000 000 артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців, та виділення для цієї мети €2 мільярдів з позабюджетного міждержавного Європейського фонду миру, які планувалося, у тому числі витратити на спільне замовлення боєприпасів калібру 155 мм.

Нагадаємо, що Україна під час військових дій із Росією використовує від чотирьох до семи тисяч артилерійських снарядів. Тим самим, Київ випереджає виробництво цих боєприпасів на Заході. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Додамо, що в Україні, за співпраці з країнами НАТО, почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

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